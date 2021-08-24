"Йоррит останется в "Спартаке". Он счастлив находиться здесь", - сказал агент.
Напомним, что Хендрикс перешел в "Спартак" из ПСВ в январе текущего года. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего нидерландского полузащитника в три миллиона евро.
Отметим, ранее сообщалось, что Хендрикс мог перейти в "Сампдорию", но "Спартак" отказался от сделки с генуэзским клубом.
Источник: Sport24
СМИ: "Спартак" отказался обменять Хендрикса с доплатой на полузащитника "Сампдории"
Агент: Хендрикс останется в "Спартаке". Он счастлив находиться в клубе
Агент Фулько ван Куперен, представляющий интересы хавбека "Спартака" Йоррита Хендрикса, заявил, что его клиент не собирается уходить из московского клуба.
Фото: "Спартак"
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