Главный тренер "Спартака" Руй Витория получил установку выставлять на матчи игровую схему с тремя центральными защитниками, сообщают СМИ.
При этом, по данным источника, наставник красно-белых практически не практиковал такую расстановку в ходе своей тренерской карьеры и не может объяснить футболистам, как в ней нужно правильно действовать.
В матче 6 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Сочи" красно-белые применили схему в три центральных защитника и потерпели поражение со счетом 1:2, несмотря на то, что по ходу игры вели в счете.
Источник: Sports.ru
СМИ: Витория получил установку играть в три центральных защитника
По информации источника, главному тренеру "Спартака" Рую Витории было поставлена задача применять игровую расстановку в три центральных защитника.
Фото: ФК "Спартак"
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