Ловрен назвал самого сложного соперника для "Зенита" в Лиге чемпионов

Фото: ФК "Зенит"

— Хорошая группа. Сложная, но тем интереснее будет сыграть против топ-игроков. Не могу дождаться этого.Думаю, и "Челси", и "Ювентус" будут одинаковы сложными соперниками в группе. Но "Челси" — фаворит, в прошлом розыгрыше турнира они показали, что являются одной из лучших команд. Сейчас они взяли одного из лучших нападающий мира — Ромелу Лукаку, поэтому посмотрим, что будет, — цитирует Ловрена пресс-служба клуба.