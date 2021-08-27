По данным источника, речь на баннерах идет о форварде "Спартака" Александре Соболеве и еще нескольких игроках "красно-белых". Компания футболистов была замечена в ресторане "Черетто" в тот вечер, когда "Спартак" объявил о продлении контракта с Соболевым. Форвард решил в компании партнеров по команде отметить продление соглашения с клубом.
Основная претензия фанатов "Спартака" состоит в том, что игроки пошли в ресторан за день до матча с "Уралом". Именно это стало главным мотивом баннеров, появившихся на трибунах во время встречи с "Сочи".
Источник: Чемпионат
"Любимый клуб стал ездить в клубы, за это каждый нам отвратен". Фанаты "Спартака" обратились к игрокам на матче с "Сочи"
Стало известно, к кому из игроков "Спартака" фанаты "красно-белых" обращались при помощи баннеров на матче с "Сочи"
Стало известно, кому фанаты "Спартака" адресовали надписи на баннерах, появившихся на трибунах во время игры с "Сочи".
Фото: "Спартак"
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