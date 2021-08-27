По информации источника, 24-летний бельгиец проходит углубленное медицинское обследование перед возможным переходом в московский "Спартак". Планируется, что медосмотр продлится несколько дней и будет очень тщательным. В случае успешного прохождения, Кауфриз заключит трудовое соглашение с московским клубом. При этом у красно-белых уже заняты все легионерские позиции. Таким образом, чтобы "Спартаку" внести Максимилиано в заявку на сезон Российской Премьер-Лиги, необходимо будет расстаться с кем-то из иностранных игроков.
Защитник перешел в "Сент-Трюйден" в 2020 году за 1 млн евро. В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Кауфриз принял участие в пяти матчах, не отметившись результативными действиями, и получил три желтые карточки. Сообщалось, что его трансфер обойдется "Спартаку" в 3 млн евро.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: Кауфриз проходит медосмотр перед подписанием контракта со "Спартаком"
Защитник "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфриз прибыл в Москву.
Фото: Getty Images
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