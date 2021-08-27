— Кто-то до этого знал Зарему Салихову? Никто. Богатые люди хотят быть знаменитыми, вот таким образом Зарема себя и проявляет. Она хочет показать, какая она крутая и независимая, но получается игра в солдатики с живыми людьми. Я сейчас про игроков и тренеров, — цитирует Белоголовцева Metaratings.ru
Зарема Салихова входила в совет директоров "Спартака" несколько недель в мае. Затем девушка покинула свою должность, так как не была согласна с назначением главного тренера Руя Витории.
Девушка несколько месяцев вела свой канала в телеграме, который в пик активности насчитывал более 50 тысяч подписчиков. Из-за многих скандалов, Салихова удалила канал.
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Белоголовцев: Салихова хочет показать, какая она крутая и независимая, но получается игра в солдатики с живыми людьми
Болельщик "Спартака" и шоумен Сергей Белоголовцев рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой — супруге владельца клуба Леонида Федуна.
Фото: youtube-канал Ксении Собчак
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