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Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Спартак-2
17:00
Олимп-ДолгопрудныйНе начат
П1 2.17X 3.4П2 3.15

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Манчестер Сити
14:30
АрсеналНе начат
П1 1.42X 5П2 7.4
Ньюкасл
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 2.43X 3.45П2 2.95
Норвич
17:00
Лестер СитиНе начат
П1 4X 3.75П2 1.91
Брайтон
17:00
ЭвертонНе начат
П1 2.29X 3.15П2 3.45
Вест Хэм
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.57X 4.3П2 5.8
Астон Вилла
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.01X 3.4П2 4
Ливерпуль
19:30
ЧелсиНе начат
П1 2.6X 3.3П2 2.8

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
18:00
АтлетикНе начат
П1 2.44X 3.2П2 3.15
Реал Сосьедад
20:30
ЛевантеНе начат
П1 1.55X 4.4П2 5.8
Эльче
20:30
СевильяНе начат
П1 4.7X 3.4П2 1.88
Бетис
23:00
Реал МадридНе начат
П1 3.7X 3.75П2 1.99

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аталанта
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.39X 5.4П2 7.2
Лацио
19:30
СпецияНе начат
П1 1.33X 5.6П2 9.2
Фиорентина
21:45
ТориноНе начат
П1 2X 3.7П2 3.7
Ювентус
21:45
ЭмполиНе начат
П1 1.33X 5.8П2 8.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Штутгарт
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.17X 3.6П2 3.3
Арминия
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.6X 3.7П2 2.04
Майнц
16:30
Гройтер ФюртНе начат
П1 1.59X 4.4П2 5.6
Аугсбург
16:30
БайерНе начат
П1 5X 4.1П2 1.69
Кельн
16:30
БохумНе начат
П1 1.74X 4.1П2 4.6
Бавария
19:30
ГертаНе начат
П1 1.17X 8.6П2 14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Марсель
18:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 1.67X 4П2 5.2
Ницца
18:00
БордоНе начат
П1 1.71X 3.9П2 5

Белоголовцев: Салихова хочет показать, какая она крутая и независимая, но получается игра в солдатики с живыми людьми

Болельщик "Спартака" и шоумен Сергей Белоголовцев рассказал о своем отношении к Зареме Салиховой — супруге владельца клуба Леонида Федуна.
Фото: youtube-канал Ксении Собчак
— Кто-то до этого знал Зарему Салихову? Никто. Богатые люди хотят быть знаменитыми, вот таким образом Зарема себя и проявляет. Она хочет показать, какая она крутая и независимая, но получается игра в солдатики с живыми людьми. Я сейчас про игроков и тренеров, — цитирует Белоголовцева Metaratings.ru

Зарема Салихова входила в совет директоров "Спартака" несколько недель в мае. Затем девушка покинула свою должность, так как не была согласна с назначением главного тренера Руя Витории.

Девушка несколько месяцев вела свой канала в телеграме, который в пик активности насчитывал более 50 тысяч подписчиков. Из-за многих скандалов, Салихова удалила канал.

Салихова: когда Федун отдаст "Спартак" болельщикам? Покупайте. Никто из миллиардеров даже не соглашается купить

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Теги: Спартак Федун Салихова
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