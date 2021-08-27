— Когда Федун отдаст "Спартак" болельщикам? Покупайте. Никто из миллиардеров даже не соглашается купить, — цитирует Салихову Sport24.
Напомним, несколько лет назад владелец "Спартака" Леонид Федун обещал, что отдаст клуб в руки болельщиков в 2023 году.
В данный момент московский клуб занимает 10-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России с семью очками после шести туров.
Вчера появилась информация, что в "Спартаке" связывались с бывшим наставником Доменико Тедеско по поводу возможного возвращения в команду.
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Салихова: когда Федун отдаст "Спартак" болельщикам? Покупайте. Никто из миллиардеров даже не соглашается купить
Зарема Салихова, супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна, рассказала, когда функционер отдаст клуб в руки болельщиков.
Фото: ТАСС
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