По сведениям, 24-летний футболист подпишет с московском командой контракт на три года. Однако игрока могут сразу не включить в заявку на сезон: у "Спартака" заняты все легионерские места под чемпионат России.
Ранее сообщалось, что Кауфриз не был включен в заявку "Сент-Трюйдена" на сегодняшнюю игру.
Источник: Metaratings.
Кауфриз, который близок к переходу в "Спартак", не попал в заявку "Сент Трюйдена" на сегодняшний матч
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Источник: Кауфриз прошел медобследование для "Спартака". Игрок подпишет 3-летний контракт
Защитник "Сент-Трюйдена" Максимилиано Кауфриз успешно прошел медобследование для перехода в "Спартак".
Фото: Getty Images
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