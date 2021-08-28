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Дасаев: Джикия готов быть основным капитаном новой сборной России

Бывший вратарь сборной СССР Ринат Дасаев считает, что капитан "Спартака" Георгий Джикия должен исполнять эту функцию и в сборной России.
Фото: Getty Images
— На мой взгляд, Георгий Джикия — главный претендент на капитанскую повязку в сборной России. Джикия был вице-капитаном прошлой сборной, сейчас он капитан "Спартака", и, думаю, он готов быть основным капитаном новой сборной России, — цитирует Дасаева Sport24.

27-летний Джикия дебютировал в составе сборной России в июне 2017 года. С тех пор защитник сыграл в футболке национальной команды 36 матчей, забил гол и отдал голевую передачу. В прошлом игровом сезоне, когда в сборную не вызывался нападающий "Зенита" Артем Дзюба, Джикия исполнял роль капитана команды.

На матчи отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года сборную России готовит Валерий Карпин. Он не взял в состав Дзюбу, поэтому у сборной будет новый капитан.

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Теги: Сборная России Джикия Дасаев
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