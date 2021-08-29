Источник сообщает, что греки заинтересованы в завершении сделки по переходу хавбека до окончания текущего трансферного периода.
Детали возможного трансфера не разглашаются.
28-летний швейцарец перешёл в состав российского клуба из "Леха" в январе 2020 года. Сумма компенсации, выплаченная польской стороне, составила 500 тысяч евро.
В стартовавшем сезоне Йевтич провёл за "Рубин" шесть матчей в Российской Премьер-лиге. В них игрок отличился одним забитым мячом.
Казанцы начали сезон успешно, однако последние матчи провели не столь уверенно, поэтому после шестого тура чемпионата России расположились только на пятой строчке турнирной таблицы.
Следующая игра в рамках РПЛ пройдёт для "Рубина" на домашнем стадионе. Соперником казанцев станет екатеринбургский "Урал". Встреча состоится двенадцатого сентября.
Источник: "Чемпионат".
АЕК заинтересован в приобретении Йевтича
Полузащитник "Рубина" Дарко Йевтич может пополнить состав ФК АЕК.
Фото: инстаграм Дарко Йевтича
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!