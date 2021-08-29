По сообщениям источника, армейский клуб находится на финальной стадии согласования перехода форварда.
Говорится о том, что трансфер будет представлять из себя арендное соглашение с возможностью дальнейшего выкупа.
Гайч не возражает против перехода в другой клуб. 22-летнему аргентинцу остаётся пройти медицинский осмотр для завершения процедуры трансфера.
Профильный интернет-портал transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 млн евро. Контракт с "армейцами" рассчитан на срок до лета 2025 года.
Ранее сообщалось, что "Вест Хэм" согласовал с ЦСКА переход другого футболиста московской команды - Николы Влашича. Также сообщалось, что хорват в Английской Премьер-лиге будет получать по контракту порядка 4 млн евро в год.
Источник: "Матч ТВ".
ЦСКА намерен отдать Гайча в аренду
Нападающий ЦСКА до конца текущего трансферного периода может покинуть команду на правах аренды.
Фото: ФК ЦСКА
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