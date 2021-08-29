"Мы в процессе переговоров с "Вест Хэмом", они прогрессируют. Но сделка еще не завершена", — передаёт слова Мартича Eurostavka.
Ранее сообщалось, что Никола Влашич может пополнить состав английского клуба за 24,5 млн евро. Успешные выступления в составе новой команды могут увеличить сумму трансфера на 4,7 млн евро.
Сообщалось, что хорват подпишет соглашение до 2026 года. Заработная плата игрока составит 4 млн евро.
Профильный интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 млн евро. Состав ЦСКА Влашич пополнил за сумму порядка 16 млн евро.
Источник: "Вест Хэм" заплатит за Влашича 29,2 млн евро с учетом бонусов
Агент Влашича: переговоры с "Вест Хэмом" прогрессируют, но не завершены
Тончи Мартич, агент полузащитника ЦСКА Николы Влашича, оценил вероятность трансфера своего клиента в "Вест Хэм".
Фото: ФК ЦСКА
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!