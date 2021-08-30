По данным источника, "армейцы" проявляют интерес к Фюльжени.
Отметим, что 25-летний Фюльжени - уроженец Кот-д’Ивуара и воспитанник "Валансьена". В 2017 году полузащитник пополнил состав "Анже". В нынешнем сезоне он принял участие в четырех матчах чемпионата Франции и сделал одну результативную передачу.
Отметим также, что Фюльжени провел три матча за молодежную сборную Франции.
Контракт Фюльжени с "Анже" рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Источник: Sport24
СМИ: ЦСКА интересуется хавбеком "Анже" Фюльжени
Полузащитник "Анже" Анжело Фюльжени может перейти в ЦСКА.
Фото: readfootball.com
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