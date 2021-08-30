— Нужен постепенный переход на послабление лимита. При этом необходимо оценивать эффективность лимита и анализировать его результаты, но лимит не должен быть лояльнее схемы "10+15". Если отменить лимит полностью — через пять лет у нас не будет российских футболистов, — цитирует функционера "РБ-Спорт".
Напомним, Российский футбольный союз предложил клубам полностью отменить лимит на легионеров, который в нынешнем сезоне работает в Премьер-лиге по схеме "8+17". Это значит, что в заявке команды может быть восемь легионеров.
Ряд команд лиги выступил за полную отмену лимита на легионеров, часть предложили ослабить лимит до схемы "10+15".
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Президент "Ростова": если отменить лимит полностью — через пять лет у нас не будет российских футболистов
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц высказал позицию клуба по лимиту на легионеров.
Фото: ФК "Ростов"
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