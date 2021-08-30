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СМИ: "Крылья Советов" отказали "Зениту" в трансфере Ломаева

"Зенит" хотел подписать вратаря "Крыльев Советов" Ивана Ломаева, но получил отказ от самарского клуба.
Фото: "Чемпионат"
"Зенит" запрашивал у "Крыльев Советов" информацию по возможному трансферу Ломаева. Самарский клуб наотрез отказался продавать игрока петербуржцам.

После неудачи с Ломаевым "Зенит" переключился на осуществление сделки по переходу вратаря Станислава Крицюка из "Жил Висенте". В итоге петербургский клуб договорился о трансфере этого голкипера. Ожидается, что в ближайшее время Крицюк пополнит состав "сине-бело-голубых".

Источник: Чемпионат

Источник: Крицюк продолжит карьеру в "Зените"

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Теги: Ломаев Крылья Советов Зенит
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