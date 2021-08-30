Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" может уволить Виторию в ближайшее время. Отмечалось, что клуб уже начал переговоры с Паулу Фонсекой, ранее возглавлявшим "Шахтер" и "Рому". При этом позже в "Спартаке" опровергли данные о переговорах с Фонсекой.
Непомнящий заявил, что не удивлен слухами о скорой отставке Витории.
"Я слышал об этом, читал, что якобы ведутся переговоры с Паулу Фонсекой. Но меня это совершенно не удивляет, в "Спартаке" возможно все. Честно говоря, не знаю, насколько в Европе серьезно относятся к нашим клубам. Полагаю, что в России все может быть, однако у меня вызывает досаду, что такие дела наших клубов бьют по имиджу российского футбола. С другой стороны, мы же знаем примеры и в Европе — разные президенты, которые меняют по три-четыре тренера за сезон", - сказал Непомнящий.
Отметим, что на данный момент "Спартак" пребывает на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "красно-белых" семь очков по итогам шести туров чемпионата.
Источник: Газета.Ru
Источник: Виторию снимут, если "Спартак" найдет нового тренера в международную паузу
Непомнящий - о возможной отставке Витории: меня это совершенно не удивляет, в "Спартаке" возможно все
Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможной отставке Руя Витории с поста наставника "Спартака".
Фото: ТАСС
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!