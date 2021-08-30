Матчи Скрыть

Сделать ставку

Непомнящий - о возможной отставке Витории: меня это совершенно не удивляет, в "Спартаке" возможно все

Известный тренер Валерий Непомнящий высказался о возможной отставке Руя Витории с поста наставника "Спартака".
Фото: ТАСС
Напомним, ранее СМИ сообщили, что "Спартак" может уволить Виторию в ближайшее время. Отмечалось, что клуб уже начал переговоры с Паулу Фонсекой, ранее возглавлявшим "Шахтер" и "Рому". При этом позже в "Спартаке" опровергли данные о переговорах с Фонсекой.

Непомнящий заявил, что не удивлен слухами о скорой отставке Витории.

"Я слышал об этом, читал, что якобы ведутся переговоры с Паулу Фонсекой. Но меня это совершенно не удивляет, в "Спартаке" возможно все. Честно говоря, не знаю, насколько в Европе серьезно относятся к нашим клубам. Полагаю, что в России все может быть, однако у меня вызывает досаду, что такие дела наших клубов бьют по имиджу российского футбола. С другой стороны, мы же знаем примеры и в Европе — разные президенты, которые меняют по три-четыре тренера за сезон", - сказал Непомнящий.

Отметим, что на данный момент "Спартак" пребывает на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В активе "красно-белых" семь очков по итогам шести туров чемпионата.

Источник: Газета.Ru

Источник: Виторию снимут, если "Спартак" найдет нового тренера в международную паузу

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Непомнящий Витория Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Станислав Крицюк переходит в "Зенит". А как прошел его год за рубежом?
Арустамян: ЦСКА рассматривает вариант покупки Миранчука. "Локомотив" готов расстаться с футболистом 1
"Вест Хэм" сегодня арендует полузащитника "Спартака" Крала с обязательным правом выкупа 1
Источник: Фонсека, Гарсия и Тедеско — главные кандидаты на замену Витории в "Спартаке" 4
"Зенит" согласовал переход Крицюка за 4 млн евро. О трансфере объявят сегодня 5
Источник: "Спартак" готов продать Жиго "Лиону" за 5 млн евро 10
"Каждый из них достоин быть первым номером". Сборная России опубликовала совместную фотографию вратарей 3
Источник: Фукс может пропустить до двух месяцев из-за травмы 9
Стало известно, сколько ЦСКА выручил за трансфер Влашича в "Вест Хэм" 6
Источник: "Лион" хочет подписать Жиго 3
Влашич высказался о своем переходе в "Вест Хэм" 4
Официально: Роналду подписал контракт с "МЮ" по схеме "2+1" 4
Источник: Крал близок к переходу в "Вест Хэм" на правах аренды 3
ЦСКА объявил о трансфере Влашича в "Вест Хэм" 6
Место для Кофрие. Кого продать "Спартаку", чтобы заявить бельгийца? 7
Ловрен: получится ли у "Зенита" улучшить результаты в Лиге чемпионов? Я надеюсь на это 1
Макаров: ко мне был интерес со стороны одного европейского клуба. Но его отпугнула высокая цена
Ловрен: знаю, что "Зенит" верит в меня и строит свое будущее вместе со мной 1
Отец Влашича рассказал, почему игрок решил перейти из ЦСКА в "Вест Хэм" 2
Макаров объяснил, почему решил перейти из "Рубина" в "Динамо" 3
Тимощук: лимит не нужен, чтобы команды развивались и росли. Чем меньше ограничений, тем выше качество 7
Черданцев: я изначально скептически относился к приходу Витории в "Спартак". Это бесперспективная история 14
Клаудиньо высказался о своей адаптации в "Зените" 2
Влашич подписался на инстаграм "Вест Хэма"
Представители Роналду этим летом предлагали услуги игрока "Барселоне"
Непомнящий - о возможной отставке Витории: меня это совершенно не удивляет, в "Спартаке" возможно все
"Атлетико" отказался отдавать Феликса в аренду "Барселоне"
"Реал" близок к приобретению 18-летнего полузащитника "Ренна" Камавинга
СМИ: Влашич подписал шестилетний контракт с "Вест Хэмом" 14
Алексей Миранчук: с Карпиным обсудили настрой и просто попытались понять друг друга
Все новости
-