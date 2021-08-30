Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория может покинуть свою должность.
Уход 51-летнего специалиста будет зависеть от того, сможет ли "Спартак" найти нового тренера в международную паузу. Кроме того, клуб может уволить Виторию без выплаты компенсации. Сообщается, что красно-белые должны выплатить Витории 1,5 млн евро в стартовый период его работы.
Витория возглавил "Спартак" в начале июня. За это время команда сыграла в восьми матчах, из которых выиграла два, один раз сыграла вничью, и пять раз проиграла.
В чемпионате России красно-белые идут на 10-й строчке, набрав семь очков в шести турах.
Источник: Виторию снимут, если "Спартак" найдет нового тренера в международную паузу
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория может покинуть свою должность.
Фото: ФК "Спартак"
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