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Источник: Виторию снимут, если "Спартак" найдет нового тренера в международную паузу

Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория может покинуть свою должность.
Фото: ФК "Спартак"
Главный тренер московского "Спартака" Руй Витория может покинуть свою должность.

Уход 51-летнего специалиста будет зависеть от того, сможет ли "Спартак" найти нового тренера в международную паузу. Кроме того, клуб может уволить Виторию без выплаты компенсации. Сообщается, что красно-белые должны выплатить Витории 1,5 млн евро в стартовый период его работы.

Витория возглавил "Спартак" в начале июня. За это время команда сыграла в восьми матчах, из которых выиграла два, один раз сыграла вничью, и пять раз проиграла.

В чемпионате России красно-белые идут на 10-й строчке, набрав семь очков в шести турах.

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Теги: Спартак Витория
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