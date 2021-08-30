Черданцев сообщил, что с самого начала скептически относился к назначению Витории на должность наставника "красно-белых". По мнению комментатора, приглашение этого специалиста в "Спартак" - бесперспективная затея. Черданцев отметил, что желательно, чтобы иностранный тренер приходил в тот или иной клуб в связке со спортивным директором.
"Мое отношение к приходу Витории в "Спартак" изначально было скептическим. Это бесперспективная история. Клуб хотел пригласить иностранного тренера, но сам по себе иностранный паспорт ничего не дает. Одно дело, когда тренер приходит в связке со спортивным директором, как это сейчас происходит в "Динамо", где есть Шварц и Бувач, которые совместно вырабатывают четкую трансферную политику. В "Спартаке" же этого нет, его владелец по каким-то непонятным причинам слепо верит только в иностранцев, но в клубную систему они не встраиваются", - заявил Черданцев.
Отметим, что сейчас "Спартак" располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. В активе москвичей семь очков по итогам шести туров чемпионата.
Источник: Матч ТВ
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Черданцев: я изначально скептически относился к приходу Витории в "Спартак". Это бесперспективная история
Футбольный комментатор Георгий Черданцев высказал свое отношение к пребыванию Руя Витории на посту главного тренера "Спартака".
Фото: "Спартак"
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