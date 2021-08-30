Макаров заявил, что решил выйти из зоны комфорта. При этом, по словам игрока, у него были сомнения в целесообразности перехода в "Динамо". Вместе с тем трансфер в "Динамо" является шагом вперед, отметил Макаров.
"У меня были сомнения, но надо всегда делать шаг вперед и выходить из зоны комфорта. <...> Полтора года в "Рубине" мне было хорошо. Сильная команда, хороший тренерский штаб, идеальный город. Наверняка Леонид Викторович [Слуцкий] мог еще многое дать для моего развития, как это и было раньше. Но считаю, что сейчас все равно нужно было делать шаг вперед, чтобы стать сильнее. Сандро Шварц научит чему-то новому", - сказал Макаров.
Напомним, что Макаров перешел в "Динамо" в начале августа. Полузащитник заключил пятилетний контракт с московским клубом.
Источник: Спорт-Экспресс
Макаров объяснил, почему решил перейти из "Рубина" в "Динамо"
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров объяснил, почему решил перейти в московский клуб из "Рубина" в нынешнее трансферное окно.
Фото: "Динамо"
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