Макаров заявил, что им интересовался европейский клуб. Вместе с тем, по словам игрока, этот клуб отпугнула высокая трансферная стоимость.
"Когда играл в "Рубине", у меня была цель переехать в Европу. Знаю, что интерес ко мне со стороны одного европейского клуба после молодежного Евро был. Но его отпугнула высокая цена за молодого русского футболиста. Надо играть лучше и больше, чтобы тебя реально захотели забрать в одну из топовых лиг", - сказал Макаров.
Отметим, что Макаров перешел из "Рубина" в "Динамо" в начале текущего месяца. Полузащитник заключил с "бело-голубыми" контракт, рассчитанный на пять лет.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Макаров провел за "Динамо" четыре матча и не отличился результативными действиями.
Источник: Спорт-Экспресс
Макаров объяснил, почему решил перейти из "Рубина" в "Динамо"
Макаров: ко мне был интерес со стороны одного европейского клуба. Но его отпугнула высокая цена
Полузащитник "Динамо" Денис Макаров cообщил, что хочет попробовать свои силы в одном из ведущих европейских чемпионатов.
Фото: Instagram Дениса Макарова
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