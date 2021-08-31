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СМИ: "Спартак" провел предварительные переговоры с Черчесовым. Тренер озвучил клубу требования по зарплате

"Спартак" рассматривает возможность назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера команды.
Фото: РФС
По информации источника, "красно-белые" уже провели предварительные переговоры с Черчесовым. В ходе переговоров 57-летний специалист запросил контракт с зарплатой в два миллиона евро в год на весь тренерский штаб.

Отмечается, что переговоры с Черчесовым находятся на начальной стадии, поскольку в "Спартаке" пока не определились с будущим нынешнего главного тренера команды Руя Витории.

Напомним, что Черчесов покинул пост наставника сборной России после неудачного выступления команды на Евро-2020. Российская сборная не вышла в плей-офф турнира, заняв последнее место в группе.

Отметим, что "Спартак", набрав семь очков, пребывает на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ по итогам шести туров чемпионата.

Источник: Sport24

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Теги: Спартак Черчесов
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