Гендиректор "Рубина": Хвича пока остается в клубе. Предложения от "Тоттенхэма" не поступило

В "Рубине" заявили, что клуб не получал предложения от "Тоттенхэма" по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии.

Фото: РПЛ