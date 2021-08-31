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Гендиректор "Рубина": Хвича пока остается в клубе. Предложения от "Тоттенхэма" не поступило

В "Рубине" заявили, что клуб не получал предложения от "Тоттенхэма" по трансферу полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Фото: РПЛ
Как сообщил генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов, Хвича отправляется в расположение сборной Грузии. По его словам, казанский клуб не получил предложение от "Тоттенхэма".

"Хвича едет в сборную и пока остается в "Рубине". Предложения от "Тоттенхэма" не поступило", - сказал Сайманов.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше российской Премьер-Лиги Кварацхелия провел за "Рубин" четыре матча и забил один гол.

Источник: РБК

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Теги: Кварацхелия Рубин Сайманов
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