По сведениям СМИ, "Уфа" столкнулась с серьезным риском задержать выплату зарплаты игрокам. У башкирского клуба достаточно денег, чтобы рассчитаться с футболистами за август. Вместе с тем после выплат у "Уфы" не останется средств даже на выезд в Сочи на матч седьмого тура чемпионата России.
"Ситуация давно не очень простая, но она уже идет полтора года. Мы давно уже аккуратно живем. На выезд в Сочи денег хватит. Футболисты знают о ситуации, но задержек по зарплате на сегодня нет", - приводит слова Газизова Metaratings.
Игра 7-го тура Российской Премьер-лиги "Сочи" - "Уфа" должна пройти 12 сентября на стадионе "Фишт". Начало матча - в 16:30 мск.
"Уфа" после 6-ти туров занимает 13-е место, имея в активе 5 очков. В последнем матче уфимский коллектив уступил на своем поле самарским "Крыльям Советов" со счетом 1:2.
Источник: "Уфа" впервые в своей истории может задолжать футболистам. У клуба заканчиваются деньги
Газизов: на выезд в Сочи денег хватит, задержек по зарплате на сегодня нет
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов отреагировал на информацию о том, что в клубе заканчиваются деньги.
Фото: РПЛ
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