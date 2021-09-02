По информации источника, указанная сумма предложена за коммерческие (титульный спонсор и беттинг-партнер) и медийные (телевидение и интернет) права на показ матчей чемпионата. Отмечается, что планируется заключение четырехлетнего контракта, по которому Okko будет платить РПЛ шесть миллиардов рублей в год.
Ранее сообщалось, что "Матч ТВ" предложил за аналогичные права 18 миллиардов рублей за четыре года. "Матч ТВ" имел приоритетное право первым сделать предложение РПЛ до 1 сентября, телеканал им воспользовался.
Окончательное решение по продаже прав остается за клубами российской Премьер-Лиги. По действующему соглашению РПЛ зарабатывает 1,9 миллиарда рублей в год.
Источник: Eurostavka
СМИ: Okkо предложил РПЛ 24 млрд рублей за права на показ матчей
Онлайн-кинотеатр Okkо предложил РПЛ 24 миллиарда рублей за права на показ матчей лиги.
Фото: Getty Images
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