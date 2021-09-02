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Названы сроки оформления трансфера Марадишвили из ЦСКА в "Локомотив"

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили в ближайшие часы станет игроком "Локомотива".
Фото: РИА Новости
Сделку по трансферу 21-летнего футболиста должны закрыть до конца четверга. "Локомотив" спешит оформить переход хавбека, чтобы успеть заявить его для выступления в Лиге Европы.

Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА согласился на предложение "Локомотива" по трансферу Марадишвили. Ожидается, что "железнодорожники" заплатят за игрока от пяти до семи миллионов евро.

Источник: Матч ТВ

Арустамян: "Локомотив" и ЦСКА договорились о трансфере Марадишвили

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Теги: Марадишвили Локомотив ЦСКА Российские трансферы
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