Сделку по трансферу 21-летнего футболиста должны закрыть до конца четверга. "Локомотив" спешит оформить переход хавбека, чтобы успеть заявить его для выступления в Лиге Европы.
Напомним, ранее журналист Нобель Арустамян сообщил, что ЦСКА согласился на предложение "Локомотива" по трансферу Марадишвили. Ожидается, что "железнодорожники" заплатят за игрока от пяти до семи миллионов евро.
Источник: Матч ТВ
Арустамян: "Локомотив" и ЦСКА договорились о трансфере Марадишвили
Названы сроки оформления трансфера Марадишвили из ЦСКА в "Локомотив"
Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили в ближайшие часы станет игроком "Локомотива".
Фото: РИА Новости
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