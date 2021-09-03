По словам Геркуса, похоже, руководство и тренерский штаб "Локомотива" не рассчитывают на Миранчука.
"Похоже, что Антона Миранчука в "Локомотиве" не видят. Он себя видит, а они его нет. При Николиче, до пришествия Рангника, он все равно играл мало. Миранчук - специфический игрок, ему важно найти его место на поле", - сказал Геркус.
Источник: Спорт-Экспресс
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Геркус: похоже, что Антона Миранчука в "Локомотиве" не видят
Илья Геркус, ранее занимавший пост генерального директора "Локомотива", высказался о ситуации Антона Миранчука в московском клубе.
Фото: "Локомотив"
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