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Геркус: у Кофрие бэкграунд стремный. Пока это скорее риск для "Спартака"

Экс-президент "Локомотива" Илья Геркус высказался о трансфере защитника Максимилиано Кофрие в "Спартак".
Фото: "Спартак"
Геркус отметил, что пока не может охарактеризовать Кофрие как футболиста. При этом, по его мнению, данный трансфер является рискованным для "Спартака".

"Мы не знаем, что это за игрок. Но как это работало у меня: я всегда верил в статистику. Мне приносили данные по игроку, отчет скаута я почти не читал, а обращал внимание на его игровое время в основе, насколько его цена оправдана его предыдущей жизнью, играл ли он за границей, что у него с бытовыми аспектами, сколько он поменял клубов. У Кофрие бэкграунд стремный. Пока это скорее риск", - сказал Геркус.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Геркус Кофрие Спартак
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