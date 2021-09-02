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Геркус: в "Спартаке" прослеживается тенденция хаоса и истерики

Бывший гендиректор "Локомотива" Илья Геркус высказался о возможном увольнении Руя Витории с поста главного тренера "Спартака".
Фото: РИА Новости
По словам Геркуса, в "Спартаке" сейчас хаос и истерика. Экс-менеджер "Локомотива" призвал руководство "красно-белых" успокоиться и признать, что нынешний сезон потерян для команды.

"Увольнение Руя Витории? Мне нравится формулировка - экономия денег. Мы берем человека на три года и увольняем его, потому что хотим сэкономить денег. Это просто смешно. Тенденция какого-то хаоса и истерики. "Спартаку" нужно успокоиться, выдохнуть и понять, что этот год потерян. От этого уже выстраивать планирование", - сказал Геркус.

Источник: Спорт-Экспресс

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Теги: Геркус Спартак
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