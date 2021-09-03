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Жириновский: нельзя отказываться от легионеров. В СССР мы уже отказались от интернета

Лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский высказал свое мнение по поводу лимита на легионеров.
Фото: "Getty Images"
"С одной стороны, я хочу, чтобы у нас играли только отечественные футболисты, с другой - нельзя, чтобы у нас пропали легионеры. Мы не должны уходить от всего мира. В СССР отказались от интернета и других вещей, хотя это могли придумать мы, а не США. Так же и тут - нельзя от них отказываться", - приводит слова Жириновского "РБ Спорт".

Напомним, ранее стало известно, что РФС рассматривает возможность отмены лимита на легионеров в РПЛ. Сейчас он действует по системе "8+17", т.е, в заявке команды на сезон может быть восемь легионеров. Некоторые клубы лиги согласились с позицией РПЛ, кто-то выступает за послабление лимита — переход на схему "10+15".

По итогам шести туров чемпионата России единоличным лидером является петербургский "Зенит". "Сине-бело-голубые" набрали 14 очков. На втором месте идет московское "Динамо". В активе "бело-голубых" 13 очков. По 12 очков в 6-ти матчах набрали "Сочи" и "Локомотив". Эти команды занимают 3-е и 4-е место соответственно.

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Теги: Жириновский РПЛ
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