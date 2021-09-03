По информации источника, армейский клуб ведет переговоры с "россонери" по аренде испанца. Отмечается, что игроку уже делают российскую визу, а приезд Кастильехо в Москву запланирован на 7 сентября. Напомним, это последний день трансферного окна в Российской Премьер-лиге.
Нападающий Саму Кастильехо выступает за "Милан" с 2018 года. В итальянский клуб он перешел из "Вильярреала" за 21,3 млн евро. В этом сезоне он провел 1 матч в Серии А. Всего за миланский клуб он сыграл в 109 матчах, в которых забил 10 голов и отдал 13 результативных передач. Контракт 26-летнего футболиста с "Миланом" рассчитан до лета 2023 года, портал transfermarkt оценивает Кастильехо в 8 млн евро.
Источник: Eurostavka
СМИ: ЦСКА возьмет в аренду Кастильехо из "Милана"
Фото: "Getty Images"
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