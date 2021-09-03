Губерниев отметил, что в клубах РПЛ очень высокие зарплаты. По его словам, нынешние зарплаты футболистов не соответствуют уровню показываемой ими игры.
"Я считаю, что потолок зарплат в нашем футболе уже должен был появиться очень давно. Зарплаты запредельно взвинчены. Если люди хотят получать огромные деньги - пусть начнут хорошо играть в футбол", - сказал Губерниев.
Источник: Спорт-Экспресс
Губерниев оценил выступление сборной России в матче с Хорватией
Губерниев: потолок зарплат в нашем футболе должен был появиться очень давно
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал идею о введении потолка зарплат в российской Премьер-Лиге.
Фото: архив Дмитрия Губерниева
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