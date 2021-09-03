Отцу футболиста задали вопрос о том, что стало ключевым при принятии решения о трансфере. Коба Марадишвили в ответ заявил, что было много факторов, которые учитывались. При этом он подчеркнул, что Константин перешел в "Локомотив" не ради финансовой выгоды.
"Трудно сказать, что именно стало ключевым. Много всего можно перечислить. Если вы намекаете на зарплату, то могу сразу сказать, что это не имело значения. Костя достаточно получал в ЦСКА и перешел в "Локо" не из-за денег. Костю все устраивало в ЦСКА. Трансфер в "Локо" - просто шаг вперед, шаг к прогрессу, возможность открывать новые перспективы и новые задачи. Не более того", - сказал Коба Марадишвили.
Источник: Sport24
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Отец Марадишвили: Костя перешел в "Локомотив" не из-за денег
Коба Марадишвили, отец хавбека Константина Марадишвили, прокомментировал трансфер сына из ЦСКА в "Локомотив".
Фото: ЦСКА
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