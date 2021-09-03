Отца Константина Марадишвили спросили, правда ли, что в "Локомотиве" игрок будет зарабатывать в четыре раза больше, чем в ЦСКА.
"Честно, я не знаю. Меня никогда не интересовала финансовая сторона. Мне интересно только, как он играет в футбол, чем занимается, где спит и что ест. А деньги - это его деньги. Не мои. Чужие деньги я не считаю. Чтобы никто не думал, что я что-то заработал на трансфере Кости, скажу сразу - я вообще отказался от тех денег, которые должны были достаться мне при переходе Кости. Сделал это для развития и успехов своего сына", - сказал Коба Марадишвили.
Источник: Sport24
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Отец Марадишвили: отказался от денег, которые должен был получить при переходе Кости
Коба Марадишвили, отец полузащитника Константина Марадишвили, рассказал, что отказался от денег, которые должен был получить при переходе сына из ЦСКА в "Локо".
Фото: РПЛ
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