Источник: ЦСКА предлагал "Зениту" купить Влашича этим летом

Сообщается, что руководство армейского клуба этим летом предложило 23-летнего футболиста чемпиону страны за 35 миллионов евро. Именно такую сумму "Зенит" был готов заплатить за Влашича летом 2020 года. Однако в петербуржском клубе ответили отказом.
Влашич по ходу трансферного окна перешел в английский "Вест Хэм" за 30+8 миллионов евро, подписав с командой долгосрочный контракт.
Источник: "СЭ".
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Бывший полузащитник ЦСКА Никола Влашич мог оказаться в "Зените", а не в "Вест Хэме".
Фото: ПФК ЦСКА
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