Источник: защитник ЦСКА Карпов может продолжить карьеру в Болгарии

Сообщается, что "Славия" может арендовать футболиста на сезон. Сейчас стороны ведут переговоры.
19-летний Карпов в нынешнем сезоне не выходил на поле за основную команду ЦСКА, но провел две игры за молодежку "армейцев".
Всего за первую команду ЦСКА защитник отыграл 33 матча, в которых забил гол и отдал голевую передачу.
Источник: Sport24.
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Защитник ЦСКА Вадим Карпов попал в сферу интересов болгарской "Славии".
Фото: ПФК ЦСКА
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