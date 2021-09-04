— Я слежу за "Рубином". Знаю кто тренер. Я смотрю матчи РПЛ. Что касается "Рубина", то это уже легендарная команда. Я помню как они играли с "Барселоной". Я болельщик "Реала", поэтому в тех играх я поддерживал казанцев, — цитирует Нурмагомедова "Бизнес Online".
Казанская команда в нынешнем сезоне идет на пятой строчке Премьер-лиги, набрав 11 очков в шести турах. 52-летний Слуцкий возглавил "Рубин" в декабре 2019 года.
Матчи между "Рубином" и "Барселоной" состоялись в 2009/2010 годах. Российский клуб однажды обыграл соперника, один раз проиграл и дважды сыграл вничью.
Нурмагомедов: помню, как "Рубин" играл с "Барселоной". Я болельщик "Реала", поэтому поддерживал казанцев
Бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов признался, что следит за казанским "Рубином".
Фото: Getty Images
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