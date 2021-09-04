— Решение, на самом деле, было несложным. У "Локомотива" большие амбиции, как и у Фаустино, поэтому мы считаем, что это может быть идеальный союз, причем, как мне кажется, долгосрочный, — цитирует Шерифа "Евро-Футбол.Ру"
19-летний Анджорин арендован московским клубом у "Челси" на год с возможностью выкупа контракта. В новом клубе англичанин взял "10" номер, который никто не носил после Дмитрия Лоськова.
"Локомотив" с 12 очками после шести туров идет на четвертой строчке турнирной таблицы чемпионата России.
"Для меня это большая честь". Анджорин поблагодарил Лоськова за 10-й номер в "Локомотиве"
Источник: "Локомотив" предложил 10 миллионов за вингера "Хайдука"
Агент Анджорина: У "Локомотива" большие амбиции, как и у Фаустино. Это может быть идеальный союз
Шериф Анджорин, отец и агент полузащитника "Локомотива" Фаустино Анджорина, прокомментировал переход сына в московскую команду.
Фото: Getty Images
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