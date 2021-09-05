Мацуев: я не нахожу слов, когда Кипр зажимает сборную России в собственной штрафной

— Главное достижение на сегодня — результат. Меня вчера насторожило, что мы прекращали играть и в первом, и во втором тайме.
Я не нахожу слов, когда Кипр зажимает нас в собственной штрафной. Это необъяснимо. Повторюсь, самый главный результат на сегодня — три очка, — цитирует Мацуева "СЭ".
Сборная России обыграла Кипр (2:0) и набрала 10 очков в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года. В следующем туре команда Валерия Карпина встретится с командой Мальты.
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Фото: РИА Новости
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