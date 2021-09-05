— Cложно сравнивать два первых матча команды Карпина, потому что уровень соперников разный. Тем не менее одни и те же черты новой сборной России проявились в обоих случаях.
Из позитива отмечу активный прессинг, который затруднял начало атак оппонентов, снижал нагрузку с обороны и позволил отыграть на "ноль". Кипр создал у наших ворот всего один момент — мощный удар до перерыва заблокировал Ерохин.
В то же время, играя со сборной такого уровня, хочется увидеть от россиян больше содержательной игры, — передает слова Бубнова Sportbox.
Cборная России обыграла в гостях Кипр (2:0) благодаря точным ударам Александра Ерохина и Рифата Жемалетдинова. Подопечные Валерия Карпина делят первую строчку группы "Н" отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с Хорватией. Оба коллектива набрали по 10 очков, но россияне расположились выше за счет лучших дополнительных показателей.
В следующем туре Россия встретится со сборной Мальты дома на "Открытие Банк Арене". Встреча состоится послезавтра, 7 сентября.
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Бубнов: играя со сборной такого уровня, хочется увидеть от России больше содержательной игры
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России над Кипром (2:0).
Фото: Sportbox
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