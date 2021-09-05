Напомним, ранее сообщалось, что "Спартак" намерен подписать Глебова и уже сделал "Ростову" предложение по трансферу игрока.
Семин отказался комментировать информацию о возможном переходе хавбека в "Спартак".
"Без комментариев. Я этими делами не занимаюсь", - сказал главный тренер "Ростова".
Отметим, что контракт Глебова с "Ростовом" действует до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в три миллиона евро.
Источник: Спорт день за днем
Источник: "Спартак" сделал предложение "Ростову" по Глебову
Семин отреагировал на информацию о возможном переходе Глебова в "Спартак"
Наставник "Ростова" Юрий Семин отреагировал на сообщения о возможном переходе хавбека команды Данила Глебова в "Спартак".
Фото: РИА Новости
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