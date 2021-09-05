Комолов сообщил, что один раз вышел на тренировку в "Зените" после того, как гулял до четырех утра.
"Да, в "Зените" был один случай: в начале второго сезона не тренировался неделю и с однокурсниками немножко завис - праздновали 8 марта. Тяжело ли тренироваться в таком состоянии? Тяжело, конечно! Мы тогда гуляли часов до четырех утра - я приехал домой, в девять проснулся и в одиннадцать вышел на поле", - рассказал Комолов.
Источник: Sport24
"Гуляли до четырех утра, я вышел на поле в одиннадцать". Комолов - о том, как тренировался с похмелья в "Зените"
Павел Комолов, ранее выступавший за дубль "Зенита", рассказал о том, как однажды пришел на тренировку с похмелья.
Фото: Transfermarkt
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