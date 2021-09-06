Напомним, 25-летний футболист не может покинуть территорию Гвинеи из-за государственного переворота в стране.
"Да, я действительно не могу выехать. Футбольная федерация ведет переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, все в порядке", - сказал Камано.
Камано также поблагодарил "Локомотив" за то, что клуб ведет активную работу для его прибытия в Москву.
Нападающий Франсуа Камано выступает за "Локомотив" с 2020 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей в РПЛ, результативными действиями не отметился. Всего за "железнодорожников" 25-лентий игрок сыграл в 40 матчах, в которых забил 9 голов.
Источник: "Спорт-Экспресс"
"Локомотив" прояснил ситуацию с Камано, остающимся в Гвинее из-за напряженной политической ситуации в стране
Нападающий "Локомотива" Камано рассказал о ситуации с вылетом из Гвинеи
Форвард "Локомотива" Франсуа Камано рассказал о ситуации с выездом в Россию.
Фото: РПЛ
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