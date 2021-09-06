Контракт Мирзова со "Спартаком" истекает летом следующего года. По информации источника, полузащитник готов пойти на разрыв соглашения при условии выплаты трех месячных зарплат. Годовая зарплата 28-летнего футболиста составляет около 1 млн евро в год.
Отмечается, что в случае ухода из "Спартака", Резиуан Мирзов может перейти в "Химки" со снижением зарплаты.
Резиуан Мирзов прошлый сезон провел на правах аренды в "Химках". За подмосковный клуб он провел 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.
В текущем сезоне Резиуан Мирзов провел 5 матчей в РПЛ и 1 игру в квалификации Лиги чемпионов за "Спартак", результативными действиями не отметился. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,8 млн евро.
Источник: Metaratings
СМИ: Мирзов ведет переговоры со "Спартаком" о разрыве контракта
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов ведет с клубом переговоры о разрыве контракта.
Фото: "Чемпионат"
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