Источник: "Краснодар" предложил услуги Сулейманова "Уралу"

Краснодар " пытается трудоустроить нападающего Магомеда-Шапи Сулейманова.

Фото: РИА Новости

Согласно данным источника, услуги игрока предложены "Уралу". Также у Сулейманова есть вариант с продолжением карьеры в Турции. Речь идет о клубе "Кайсериспор".



Отмечается, что проблемой при трудоустройстве Сулейманова является зарплата игрока, составляющая три миллиона рублей в месяц. Учитывая, что 21-летний форвард не имеет регулярной игровой практики, в России "Краснодару" непросто отыскать клуб, который согласится платить игроку его нынешнюю зарплату.



Источник: РБ Спорт