По информации источника, португальский специалист хотел подписать в московский клуб защитника "Гремио" Вандерсона. Еще одним вариантом был игрок "Андерлехта" Микаэль Мурильо.
Отмечается, что переход Максимилиано Кофрие был согласован с Виторией, но для тренера это был трансфер "на крайний случай".
24-летний Кофрие стал игроком "Спартака" в конце августа, перейдя из "Сент-Трюйдена" за три миллиона евро. За бельгийскую команду в нынешнем сезоне защитник сыграл в пяти матчах, заработав три желтые карточки. А всего за эту команду он провел 25 матчей, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Также Кофрие выступал за "Васланд-Беверен" и молодежную команду "Стандарда".
Источник: Чемпионат
Источник: Руй Витория просил руководство "Спартака" приобрести Мурильо и Вандерсона
Стали известны фамилии футболистов, которых главный тренер "Спартака" Руй Витория хотел видеть в клубе
Фото: ТАСС
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