Кольядо стал одной из приоритетных целей ЦСКА после того, как стало понятно, что переход полузащитника "Милана" Саму Кастильехо в стан "армейцев" вряд ли осуществится, сообщает Transfermarkt.
Отметим, ранее президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что клуб ищет варианты трудоустройства для Кольядо. По словам Лапорты, 22-летний полузащитник может продолжить карьеру в России или Турции.
Лапорта заявил, что полузащитник "Барселоны" может перейти в один из клубов РПЛ
Источник: полузащитник "Барселоны" Кольядо может перейти в ЦСКА
Полузащитник "Барселоны" Алекс Кольядо может перейти в ЦСКА, "армейцы" намерены усилиться этим игроком.
Фото: Getty Images
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