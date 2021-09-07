Сообщается, что у футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения.
25-летний игрок и лечащие врачи должны лечить, делать ли ему операцию или нет. Если будет выбран консервативный метод лечения, то футболист пропустит минимум два месяца и будет делать уколы под присмотром немецкого врача.
Если будет выбран вариант с операцией, то восстановление займет полгода и он сможет находиться в Москве.
Источник: РБ Спорт.
Источник: Миранчук пропустит до полугода из-за травмы
Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук пропустит из-за травмы минимум два месяца.
Фото: ФК "Локомотив"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!