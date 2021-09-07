Сообщается, что у футболиста на руках предложение от подмосковного клуба. "Химки" предлагают игроку двухлетний контракт.
Ранее стало известно, что "Спартак" готов расстаться с Мирзовым.
28-летний Мирзов выступал за "Химки" в прошлом сезоне. Он сыграл за команду в 19 матчах, забил шесть голов и отдал две голевые передачи.
За "Спартак" Мирзов играет с 2019 года.
"Химки" сделали официальное предложение "Спартаку" о трансфере Мирзова
СМИ: Мирзов близок к трансферу в "Химки"
Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов сегодня может стать игроком "Химок".
Фото: ФК "Спартак"
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