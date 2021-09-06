"Мы ждем от "Спартака" реакции на наше предложение. Думаю, что сегодня ее получим. Официальное предложение "Спартаку" сделано. Резиуан был лидером "Химок". Мы готовы дальше продолжить сотрудничество с футболистом. Все зависит от "Спартака", - цитирует Терюшкова "СЭ".
Ранее появилась информация, что полузащитник Резиуан Мирзов ведет со "Спартаком" переговоры о разрыве контракта. Соглашение Мирзова с московским клубом истекает летом следующего года.
Резиуан Мирзов прошлый сезон провел на правах аренды в "Химках". За подмосковный клуб он провел 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.
В текущем сезоне Резиуан Мирзов провел 5 матчей в РПЛ и 1 игру в квалификации Лиги чемпионов за "Спартак", результативными действиями не отметился. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,8 млн евро.
СМИ: Мирзов ведет переговоры со "Спартаком" о разрыве контракта
"Химки" сделали официальное предложение "Спартаку" о трансфере Мирзова
Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что "Химки" сделали предложение "Спартаку" о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова.
Фото: РПЛ
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