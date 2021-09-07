Терюшков сообщил, что "Химки" ждут окончательных условий трансфера. По его словам, с Мирзовым о потенциальном переходе уже разговаривал наставник "Химок" Игорь Черевченко.
"Пока мы ждем финальных условий трансфера. Надеюсь, уже сегодня все решится. С самим Резиуаном уже общался главный тренер, они на связи", - сказал Терюшков.
Напомним, ранее стало известно, что "Химки" сделали предложение Мирзову. По данным СМИ, подмосковный клуб намерен подписать с игроком двухлетний контракт.
Источник: Спорт-Экспресс
СМИ: Мирзов близок к трансферу в "Химки"
В "Химках" прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Мирзова из "Спартака"
Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможном трансфере полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова в "Химки".
Фото: "Спартак"
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