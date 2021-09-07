Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Азербайджан
0 - 0
Португалия1 тайм
П1 21X 7П2 1.14
Нидерланды
21:45
ТурцияНе начат
П1 1.34X 5.6П2 8.6
Фарерские острова
21:45
МолдоваНе начат
П1 2.23X 3П2 3.9
Черногория
21:45
ЛатвияНе начат
П1 1.56X 4П2 6.6
Босния и Герцеговина
21:45
КазахстанНе начат
П1 1.28X 5.8П2 11
Австрия
21:45
ШотландияНе начат
П1 1.79X 3.5П2 5.2
Россия
21:45
МальтаНе начат
П1 1.12X 9.4П2 23
Хорватия
21:45
СловенияНе начат
П1 1.73X 3.5П2 5.8
Дания
21:45
ИзраильНе начат
П1 1.35X 5.4П2 8.8
Словакия
21:45
КипрНе начат
П1 1.4X 4.6П2 9
Ирландия
21:45
СербияНе начат
П1 4.1X 3.3П2 2.04
Франция
21:45
ФинляндияНе начат
П1 1.19X 6.8П2 17
Норвегия
21:45
ГибралтарНе начат
П1 1.01X 28П2 60

Чемпионат Европы U-21

Сезон
Россия
2 - 0
Мальта1 тайм

В "Химках" прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Мирзова из "Спартака"

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался о возможном трансфере полузащитника "Спартака" Резиуана Мирзова в "Химки".
Фото: "Спартак"
Терюшков сообщил, что "Химки" ждут окончательных условий трансфера. По его словам, с Мирзовым о потенциальном переходе уже разговаривал наставник "Химок" Игорь Черевченко.

"Пока мы ждем финальных условий трансфера. Надеюсь, уже сегодня все решится. С самим Резиуаном уже общался главный тренер, они на связи", - сказал Терюшков.

Напомним, ранее стало известно, что "Химки" сделали предложение Мирзову. По данным СМИ, подмосковный клуб намерен подписать с игроком двухлетний контракт.

Источник: Спорт-Экспресс

СМИ: Мирзов близок к трансферу в "Химки"

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Терюшков Мирзов Химки Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Мне очень комфортно". Лунев рассказал об атмосфере в сборной России
Руслан Нигматуллин: Мальта забила киприотам три гола, а мы - только два. Не надо быть самоуверенными
Малком высказался о недопуске игроков из красных зон к матчам Лиги чемпионов в Великобритании 1
Источник: Сулейманов перейдет из "Краснодара" в "Гиресунспор"
Умяров и Марадишвили - в стартовом составе молодежной сборной России на игру с Мальтой
"Нижний Новгород" объявил о подписании контракта с Бумалем
Черевченко: я бы хотел видеть Мирзова в "Химках" 3
Алексей Сафонов: кажется, Федун решил, что сезон провален и нет смысла тратить деньги 4
Кордоба признан лучшим игроком "Краснодара" в июле-августе
Крицюк рассказал, почему решил перейти в "Зенит" 3
Гендиректор "Ахмата": Игнатьев и Шапи? Мы хотим арендовать одного из этих игроков
Агент Антона Миранчука отреагировал на информацию о степени серьезности травмы игрока
В "Химках" прокомментировали ситуацию с возможным трансфером Мирзова из "Спартака" 1
Азмун — лучший игрок июля-августа в "Зените" 1
СМИ: Мирзов близок к трансферу в "Химки" 1
Источник: Глебова не будет в "Спартаке" 4
Крицюк: "Зенит" приложит все усилия, чтобы выглядеть достойно в Лиге чемпионов 3
Опубликовано письмо Камоцци Салиховой. Он просит 10% от перепродажи Ларссона 16
Агент Кольядо — об интересе ЦСКА: приоритет Кольядо — остаться в "Барселоне" 1
Источник: Миранчук пропустит до полугода из-за травмы 2
С "Локомотива" снят запрет на регистрацию игроков
Бывший игрок "Спартака" де Зеув женился. Ранее Зарема Салихова заявляла, что игрок - нетрадиционной ориентации 16
Кофрие: переход в "Спартак" – это трансфер всей моей жизни 12
Губерниев: при любом исходе матча с Мальтой критики сборной России не успокоятся 5
В "Нижнем Новгороде" хотят арендовать Шапи, но в клубе нет на это денег 4
Источник: нападающий ЦСКА Н'Диайе будет арендован "Текстильщиком"
Алана Мамаева: Павел никогда не поднимал на меня руку. Зато постоянно бил моего сына 8
Источник: "Милан" отклонил предложение ЦСКА по Кастильехо 8
Защитник "Рубина": чемпионство нам по силам 1
Карпин проверил вратарей сборной России серией ударов (видео)
Все новости
-